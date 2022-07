Finanz-Check: Burgenlands Gemeinden trotz Krise top

Werbung

Dem anhaltenden Krisenmodus begegnen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht selten mit Pragmatismus: Trotz nötigem Sparkurs ist nämlich auch Investieren angesagt – gerade im Jahr der Gemeinderatswahl.

Deshalb wurde das Bonitäts-Ranking, das jährlich von „public“ und dem Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) durchgeführt wird, heuer mit besonderer Spannung erwartet.

Was auffällt: Fanden sich im Vorjahr noch 27 burgenländische Gemeinden und im Jahr 2020 gar 34 unter den Top-250 Österreichs wieder, so sind es dieses Mal nur 18. Neben „alten Bekannten“ finden sich auch einige Neueinsteiger im Ranking, wie etwa Mönchhof (auf Anhieb auf einem burgenländischen Stockerlplatz).

„Investieren – aber nur das, was sich ausgeht …“

Den ersten Platz im Land hat Weiden am See von Frankenau-Unterpullendorf übernommen (bundesweit liegt man aber Kopf an Kopf).

Foto: BVZ

Ein Erfolgsgeheimnis sieht Weidens Bürgermeister Wilhelm Schwartz in der achtsamen Schuldenpolitik, und das trotz laufender Investitionen. Denn: „Wenn man einmal hinterherhinkt, kommt man nicht mehr nach.“ Und außerdem sei die Bevölkerung vorbildlich, was das Bezahlen der Gebühren betrifft.

„Investieren – aber nur das, was sich ausgeht“, verweist Angelika Mileder, Bürgermeisterin in Frankenau-Unterpullendorf, ebenfalls auf achtsame Haushaltsführung, „so wie man es eben auch privat macht“.

Dass Personalkosten in den Gemeinden besonders ins Gewicht fallen, kann die Ortschefin bestätigen; ein Mittel dagegen: „Zusammen anpacken.“ Wenn Vereine und Bevölkerung beispielsweise den Ort verschönern, haben die Gemeindebediensteten schon Arbeitszeit eingespart.

Blickt man auf das Ranking, darf nicht vergessen werden, dass es hier immer noch um die bundesweiten Top-Kommunen geht, selbst wenn Gemeinden viele Plätze verloren haben, wie etwa Wiesen oder Königsdorf. Die Gründe sieht Wiesens Ortschef Mathias Weghofer in bilanztechnischen Fragen und Mario Trinkl in Königsdorf in wichtigen Investitionen wie dem Hochwasserschutz. Stolz auf die Platzierung unter den Top-250 sind sie aber zu Recht.

Dabei ist nicht zu verhehlen, dass alle Gemeinden im selben Boot sitzen, was steigende Kosten und Abgaben bei sinkenden Einnahmen betrifft, gerade angesichts der Teuerungen, die Corona als finanzielles Sorgenkind vorerst abgelöst haben. Ein Umstand, bei dem gerne auf die nächsten Finanzausgleichsverhandlungen und auf Unterstützung seitens des Bundes verwiesen wird – besonders im Wahlkampf.