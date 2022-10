Van der Bellen im Burgenland-Ergebnis unter Bundes-Trend

Werbung

Dominik Wlazny erreichte 9,2 Prozent, Gerald Grosz 6,5 Prozent und MFG-Chef Michael Brunner 1,7 Prozent. 1,0 Prozent der Stimmen entfielen auf Heinrich Staudinger. Die höchste Zustimmung für den Amtsinhaber Van der Bellen gab es in Großmürbisch (73,11 Prozent), die geringste in Inzenhof (34,18 Prozent). In Jennersdorf konnte sich Rosenkranz über den besten Wert freuen (30,10 Prozent), den geringsten gab es in der kleinsten Gemeinde, in Tschanigraben (6,25 Prozent).

Für Wallentin votierten in Badersdorf 25,16 Prozent und für Wlazny 13,49 Prozent in Pamhagen - dies waren die höchsten Werte für diese Kandidaten. Staudinger erhielt in fünf Ortschaften keine einzige Stimme.

Nicht über 50 Prozent kam Van der Bellen in drei Bezirken. Im Bezirk Jennersdorf waren es nur 45,2 Prozent für den amtierenden Bundespräsidenten und in den Bezirken Neusiedl am See und Oberwart je 49,4 Prozent. Rosenkranz erzielte im Bezirk Jennersdorf 23,7 Prozent, im Bezirk Eisenstadt Umgebung hingegen nur 15,5 Prozent.

In Eisenstadt hingegen gewann Van der Bellen überlegen und kam auf 59,0 Prozent. Rosenkranz erzielte in der Landeshauptstadt 12,7 Prozent und Wlazny 11,3 Prozent. 9,1 Prozent votierten für Wallentin, für Grosz 5,4 Prozent. Auf den MFG-Chef entfielen 1,6 Prozent der Stimmen und auf Staudinger 0,9 Prozent.

Die Wahlbeteiligung betrug burgenlandweit 55,16 Prozent. In Weingraben war sie am höchsten mit 77,32 Prozent, in der Stadt Neusiedl am See am niedrigsten mit 45,56 Prozent. In der Landeshauptstadt gingen 58,46 Prozent der Wahlberechtigten wählen.