Der Ruf nach Lockerungen ist noch nicht verhallt, doch auch im Burgenland musste man zuletzt zurückrudern: Die Quarantäne für direkte Kontaktpersonen von Covid-Infizierten wurde von zehn auf 14 Tage hinaufgeschraubt. Bei Erkrankten gilt die Absonderung bis auf Widerruf, sprich bis zum negativen Test. Der Grund ist ein rein medizinischer, wie es heißt: „Die britische Virus-Variante gilt als länger ansteckend.“

Damit kommt man einer Empfehlung des Bundes nach, die für Regionen mit hohem Anteil an Virus-Mutationen ausgesprochen wurde. Am siebenten und zehnten Quarantäne-Tag wird getestet, damit kann die Frist verkürzt werden.

Impfen: Freud & Leid liegen nahe beisammen

Was die Impfungen angeht, wartet man zwar nach wie vor auf den großen Schub, aber auch im Land soll nun mehr Bewegung in die Sache kommen: Mit knapp über 25.000 verabreichten Impfdosen liegt man zwar noch weit hinter dem gewünschten Fortschritt, am Wochenende kommen bis zu 6.000 Impfungen dazu.

Und: Der Impfplan des Landes ist jetzt in Phase zwei übergagangen, unter anderem mit der Impfung von Lehrerinnen und Lehrern. Auf BVZ-Anfrage im Büro von Landesrat Leonhard Schneemann heißt es zudem, dass bis Ende April alle Risikopatienten und Über-65-Jährigen durchgeimpft sein sollen.

Am kommenden Wochenende wird vorrangig der Impfstoff von Biontech-Pfizer verwendet. Die letzte Charge des Impfstoffes von AstraZeneca wurde bundesweit und auch im Burgenland zurückgezogen, bis geklärt sei, ob es beim Tod einer Frau in Niederösterreich einen Zusammenhang mit der ersten Teilimpfung gibt. Generell wird vonseiten des Landes und der Experten auf Impfreaktionen wie kurzfristige „grippeähnliche Symptome“ verwiesen.