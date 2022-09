20 Jahre „Pink Ribbon“: Rosa Schleife aus Blumen vor dem Landhaus

Werbung

„Vor dem Landhaus Alt wird heuer in besonderer Form auf das Thema Brustkrebs im Brustkrebsmonat Oktober hingewiesen: Erstmalig gibt es eine Bepflanzung in Form einer rosa Schleife“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Von einer pinken Beleuchtung des Gebäudes wurde aus Energiespargründen bewusst Abstand genommen. Bereits seit 20 Jahren steht der Monat Oktober in Österreich ganz im Zeichen von „Pink Ribbon“ und der Brustkrebsvorsorge. Im Mittelpunkt der jährlichen Aktion stehen drei Anliegen: Erinnerung an die Wichtigkeit der Mammographie – Frauen ab 40 Jahre sollten alle zwei Jahre zur Mammographie gehen, Aufruf zur Solidarität mit Patientinnen zur Enttabuisierung der Erkrankung sowie direkte und rasche Hilfe für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind.

„Wir zeigen unsere Solidarität und setzen ein Zeichen. Brustkrebs ist längst kein Tabuthema.“

Im „Brustkrebsmonat Oktober“ möchte das Land Burgenland auf die Wichtigkeit der Brustkrebsvorsorge hinweisen und ein sichtbares Zeichen setzen, dass Brustkrebs eine Erkrankung ist, die Frauen und Männer – rund ein Prozent aller Brustkrebsfälle betrifft Männer – auf der ganzen Welt treffen kann. „Obwohl das Burgenland im Ländervergleich den geringsten Anteil verzeichnet, steht hinter jedem dieser Fälle eine erkrankte Person und ein Mehrfaches an Angehörigen. Ich trage dieses Zeichen der Solidarität mit, um Prävention, Information und Aufklärung in den Mittelpunkt zu rücken“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Astrid Eisenkopf. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die rosa Schleife den gesamten Oktober auch wieder an der Fassade des Landhauses angebracht sein. „Wir zeigen unsere Solidarität und setzen ein Zeichen. Brustkrebs ist längst kein Tabuthema. Es ist wichtig, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird“, so Eisenkopf.

U nterstützung der Krebshil fe

Außerdem ist auch dieses Jahr wieder eine Pink Ribbon-Charity-Aktion zugunsten der Krebshilfe Burgenland im Landhaus geplant. Diese findet am Tag der Landtagssitzung am 20. Oktober 2022 statt. Weiters kommen die Einnahmen des Tombola-Glücksrades beim diesjährigen Frauenkunsthandwerksmarkt, der am 22. und 23. Oktober, in der Orangerie des Eisenstädter Schlossparkes stattfindet, der Krebshilfe Burgenland zugute. „Die Krebshilfe ist eine wertvolle Ergänzung zum institutionellen Gesundheitssystem und daher unterstützt die Landesregierung regelmäßig die spendenfinanzierte Krebshilfe Burgenland, um möglichst vielen Betroffenen individuelle und kostenlose Unterstützung bieten zu können“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Eisenkopf.



Neben der Krebshilfe Burgenland, die Beratung und Begleitung für KrebspatientInnen und deren Angehörigen anbietet, sind auch die Feminina-Informationsstellen für Frauen- und Mädchengesundheit Anlaufstelle für frauenspezifische Anliegen rund um das Thema Gesundheit im gesamten Burgenland.

Informationen dazu unter: www.femina-bgld.at