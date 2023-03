Doskozil und Brandstätter diskutierten über die „verstörte Republik“

Werbung

Eine Zusammenarbeit von SPÖ und NEOS gab es bisher nur in der Bundeshauptstadt. Am Mittwoch saßen aber auch in Donnerskirchen Pink und Rot gemeinsam auf der Bühne im Donnerskirchener Winzerschlössl. NEOS-Nationalrat und Ex-Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter lud zur Präsentation seines Buches „Heilung für eine verstörte Republik“ nämlich mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen hochkarätigen Gesprächspartner.

Begrüßungsworte kamen dabei von Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der durchaus humoristisch die Besucher im vollbesetzten Winzerschlössl begrüßte - „die natürlich alle nur wegen dem Buch von Herrn Brandstätter gekommen sind.“ Autor Brandstätter erklärte daraufhin die Grundthematik seines Werks: „Die Republik ist versört. Warum? Und was können wir dagegen tun?“ Zwar sei die Welt über die Jahrzehnte „eine bessere“ geworden: „Wir sind die glücklichste Generation überhaupt, der Wohlstand wurde immer mehr, Grenzen trennen uns nicht mehr mit Soldaten und Stacheldraht von den Nachbarn“ und dank Sozialpartnerschaft und den Lehren aus dem Ende der ersten Republik schießen die Lager nicht mehr aufeinander, auch dank der EU.

Medienschelte und Ruf nach mehr Miteinander

Im Zentrum der Kritik standen zu Beginn vor allem die Kurz-ÖVP und die Medien - hier waren sich Brandstätter und Doskozil großteils einig. Einflussnahme der Politik auf Medien sei ein Fakt - wie beide betonen, aber freilich nur von den jeweils anderen Parteien. Umgekehrt herrsche aber auch Angst: „Die Politik fürchtet sich vor den Medien wegen schlechter Berichterstattung, die Medien vor der Politik wegen ihrer Finanzierung.“

Nicht nur in der medialen Kommunikation auch im Miteinander der Parteien laufe einiges schief, so Brandstetters Analyse, die auch Doskozil teilte: Man schieße die eigene Meinung hinaus, ohne auf die anderer zu hören oder auch nur an einem Diskurs interessiert zu sein. Eben hier liegt wohl auch der Grund für die ungewöhnliche Pink-Rote-Kooperation: Das soll sich ändern. Es brauche eine neue Gesprächskultur, so der Befund beider Seiten.

Überraschend viel Einigkeit in vielen Punkten

Einig waren sich die beiden Spitzenpolitiker auch in ihrer Einschätzung der Kreisky-Ära, „in der viel für die Österreicher weitergebracht wurde“ (Brandstätter) und die sowieso „die beste Zeit überhaupt war“ (Doskozil). D'accord war das ungleiche Duo auch in ihrer Einschätzung der Neutralitätsfrage: Die Neutralität schützt uns nicht, befand Brandstätter. „Auch die NATO schützt uns nicht“, ergänzte Doskozil und brachte eine Kooperation mit der Schweiz ins Spiel: „Warum nicht? Das wäre sinnvoller als ein NATO-Beitritt.“

Staat oder Privat?

Wenig überraschend steht das Duo allerdings beim Thema „Staat oder Privat“ in gegenüberliegenden Ring-Ecken. Vom NEOS-liberalen Brandstätter stieß „der burgenländische Weg“, bei dem das Land mit seinen vielen Gesellschaften in zahlreichen Bereichen selbst als Player auftritt, nicht unbedingt auf Begeisterung. Doskozil betonte: „Natürlich muss man bei Unternehmen, die von Land oder Staat geführt werden, genau so auf Effizienz achten wie in der Privatwirtschaft und die kompetentesten Leute in Entscheidungspositionen bringen und nicht nach Parteibuch entscheiden“, so der Landeshauptmann.

Alles in allem lief die Diskussion konstruktiv und aufgelockert mit „Schmäh“ und humoristischen Seitenhieben. Allerdings: Die lösungsorientierten Gesprächskultur, die Doskozil und Brandstätter im Winzerschlössl an den Tag legten, ist leider keinesfalls repräsentativ für den politischen Diskurs, vom Nationalrat über den Landtag bis in den Gemeinderat - wohl mit ein Grund für die „verstörte Republik“.