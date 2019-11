Zu den Besonderheiten des erstmals nach den Regeln der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 erstellten Budgets zähle, dass der außerordentliche Haushalt ins Budget implementiert werde, womit sich dieses erhöhe. Erstmals bilde dieses Budget auch die Finanzierung des Krankenhauses Oberwart ab als "größte Investition in den Gesundheitsbereich der letzten Jahrzehnte", so Doskozil. Der Voranschlag sei der Auftakt für eine "massive Investition in den Gesundheitsbereich", ein komplett neues Pflegemodell und "einen Mindestlohn, der seinesgleichen sucht".

Der Saldo des Ergebnisvoranschlages ergibt 18,8 Millionen Euro. Aufwendungen von 1,17 Milliarden Euro stehen Erträge von 1,19 Milliarden Euro gegenüber. Das Maastrichtergebnis ist mit 36,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Investitionsquote steigt von 23 auf 23,7 Prozent.

Das Budget gebe auch Rahmenbedingungen vor für eine biologische Landwirtschaft und es gebe die Möglichkeit, bildungspolitische Schwerpunkte zu setzen, etwa beim Gratiskindergartens und beim Englischunterricht.

Der Stabilitätspakt und die Maastrichtkriterien würden mit dem Budget erfüllt, das sich insgesamt um etwa 200 Millionen erhöhe. Eingepreist seien auch die ersten 50 Millionen der Finanzierung des Krankenhauses Oberwart. Auch zusätzliche Ausgaben im Bereich der Pflege und Bildung würden veranschlagt. "Aber eines ist klar: Wir können diese Ausgaben bedecken, wir haben ein stabiles Budget", so Doskozil. Dieses stehe unter dem Motto: "Versprochen und gehalten", etwa im Hinblick auf den Bau des Krankenhauses Oberwart und die Realisierung des Mindestlohns.

In der Pflege habe man den Schwerpunkt gesetzt, keinen Gewinn zu erwirtschaften. "Wir verstaatlichen nichts", sagte der Landeshauptmann. Im Burgenland gebe es fast ausschließlich private Betreiber, all diese würden auch weiterhin Betreiber für die Pflegeheime sein, müssten sich aber "an die Spielregeln halten".