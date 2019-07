Unzufriedenheit mit Info zur Breitbahn .

Nicht zufrieden ist die überparteiliche burgenländische Bürgerinitiative gegen die Breitspurbahn mit den Auskünften der ÖBB und des Verkehrsministeriums zu ihren Projektanfragen. Inhaltlich würden die Schreiben wenig Neues beinhalten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Anfragen in der Slowakei hätten größere Klarheit - etwa über die Trasse - gebracht.