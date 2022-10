SPÖ-Erfolg auch bei Stichwahlen

Werbung

Am Ende ist der Vorsprung an Bürgermeister-Posten noch viel deutlicher ausgefallen: Nach den Stichwahlen kommt die SPÖ auf 95 Ortschefs, die ÖVP liegt mit 71 deutlich abgeschlagen im Vergleich zur Wahl 2017; in fünf Gemeinden regieren Listen-Bürgermeister.

Die Ergebnisse der zwölf Stichwahlen – zehn Mal hieß es SPÖ gegen ÖVP, zwei Mal ÖVP gegen Liste – auf einen Blick:

SPÖ-Erfolge

Apetlon: Silvia Pitzl (SPÖ) gewinnt gegen Ronald Payer (ÖVP)

St. Andrä am Zicksee: Michael Franz Schmidt (SPÖ) gewinnt gegen Andreas Sattler (ÖVP)

Weiden am See: Heinrich Hareter (SPÖ) gewinnt gegen Christian Wandler (ÖVP)

Mörbisch: Bettina Zentgraf (SPÖ) gewinnt gegen Markus Binder (ÖVP)

Rust: Gerold Stagl (SPÖ) gewinnt gegen Georg Seiler (ÖVP)

Forchtenstein: Alexander Rüdiger Knaak (SPÖ) gewinnt gegen Josef Neusteurer (ÖVP)

Frankenau-Unterpullendorf: Paul Fercsak (SPÖ) gewinnt gegen Angelika Mileder (ÖVP)

Loipersdorf-Kitzladen: Jürgen Zimara (SPÖ) gewinnt gegen Thomas Böhm (ÖVP)

ÖVP-Erfolge

Großhöflein: Maria Zoffmann (ÖVP) gewinnt gegen Heinz Heidenreich (SPÖ)

Deutschkreutz: Andreas Kacsits (ÖVP) gewinnt gegen Jürgen Hofer (SPÖ)

Kukmirn: Werner Kemeter (ÖVP) gewinnt gegen Klaus Kroboth (Bürgerliste)

Listen-Erfolg

Eltendorf: Christian Schaberl (Freie Bürgerliste) gewinnt gegen Hannes Siemeister (ÖVP)

Knappe Ergebnisse gab es in Forchtenstein, wo SPÖ-Kandidat Alexander Rüdiger Knaak mit nur fünf Stimmen Vorsprung gewann, und in Apetlon, wo SPÖ-Kandidatin Silvia Pitzl am Ende mit 26 Stimmen voran lag – genauso viele Stimmen liegen in Deutschkreutz zwischen ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits und SPÖ-Herausforderer Jürgen Hofer. Knapp holte sich in Großhöflein ÖVP-Kandidatin Maria Zoffmann das Amt. Mit wenigen Stimmen unterlag ihre Parteikollegin Angelika Mileder in Frankenau-Unterpullendorf dem SPÖ-Herausforderer Paul Fercsak. In Loipersdorf-Kitzladen eroberte Jürgen Zimara von der SPÖ seinen vor fünf Jahren verlorenen Ortschef-Sessel mit 50,4 Prozent der Stimmen zurück.

In Rust bleibt SPÖ-Ortschef Gerold Stagl im Amt, in Kukmirn geht ÖVP-Bürgermeister Werner Kemetter mit klarem Sieg in die nächste Amtszeit. In Mörbisch löst SPÖ-Kandidatin Bettina Zentgraf den bisherigen ÖVP-Bürgermeister Markus Binder ab, auch Weiden am See hat mit Heinrich Hareter nun einen SPÖ-Bürgermeister, ebenso St. Andrä am Zicksee mit Michael Franz Schmidt. In Eltendorf gibt es mit Christian Schaberl nun einen Listen-Ortschef.

Für Doskozil „unglaublich“, für Sagartz „schmerzlich“

Landeshauptmann und SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil, der den Stichwahl-Sonntag nach seiner Kehlkopf-Operation in Deutschland aus der Ferne verfolgte, spricht von einem „perfekten Tag für die Sozialdemokratie im Burgenland“: „Dieses Ergebnis ist wirklich unglaublich!“ Ein „historisches“ nennt es SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst und stuft die Gemeinderatswahlen, die, wie berichtet, insgesamt hohe SPÖ-Zugewinne und 162 Mandate mehr (gesamt: 1.623) gebracht haben, ganz direkt als einen „Zwischentest“ ein: „Wir haben einen strukturellen Generationswechsel bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen eingeleitet, der natürlich auch für die nächsten und übernächsten Landtagswahlen relevant ist“, so Fürst.

Ganz anders die Stimmung in der ÖVP: „Leider ist heute kein guter Tag für die Volkspartei“, bilanziert Landesobmann Christian Sagartz: „Wie schon vor drei Wochen hat es auch heute wieder erfreuliche Ergebnisse neben sehr knappen und schmerzlichen Verlusten gegeben.“ Mit Verweis auf das einstige „Rekordergebnis“ 2017 – man sei von hohem Niveau gestartet – erinnert Sagartz zugleich an die 71 Bürgermeister und 1.300 Gemeinderats-Mandate: Damit sei man nach wie vor „das politische Gegengewicht zur SPÖ-Alleinregierung“.