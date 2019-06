Seine Forderung begründete er mit der aktuellen Situation und dem Aufgriff von 17 Migranten ohne gültige Reisedokumente am Donnerstag in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf).

Nach Heeres-Angaben sind im Burgenland derzeit etwa 450 Assistenzsoldaten im Einsatz. Auf APA-Nachfrage nannte der Landeshauptmannstellvertreter bezüglich der Aufstockung eine Größenordnung von 20 bis 50 Prozent der Truppenstärke. Dies würde somit etwa 90 bis 225 Soldaten zusätzlich bedeuten. Das Bundesheer sei derzeit viel mit den Fahrzeugen unterwegs. Hier sollten auch wieder die Fußstreifen aktiviert werden, meinte Tschürtz, der bezüglich Neckenmarkt von einem "Großaufgriff" sprach.

Tschürtz: "Daran führt kein Weg vorbei"

"Die Grenzkontrollen müssen bleiben und der Assistenzeinsatz muss ausgeweitet werden. Daran führt kein Weg vorbei", so der FPÖ-Politiker. Was das Bundesheer angehe, sei "vor allem die ÖVP gefordert, eine entsprechende finanzielle Ausstattung nach Jahren der Weigerung endlich zu ermöglichen." Seitens des Innenministeriums gehöre zudem die Polizei-Sondereinheit Puma aktiviert, "indem man dort, wo es jetzt vermehrt Aufgriffe gibt, gezielt Einsätze tätigt".

In den vergangenen Wochen und Monaten habe es nicht nur diesen einen Aufgriff gegeben, sondern auch immer wieder kleinere, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zur APA: "Es ist ja auch seitens des Bundesheeres und seitens der Exekutive klar dokumentiert, dass die Balkanroute nicht geschlossen ist. Jeder, der in Vergangenheit gesagt hat, die Balkanroute ist geschlossen, hat der Bevölkerung einen Schmäh erzählt."

Diese Aufgriffe habe es "seit jeher gegeben", so Doskozil. Natürlich trage jedes Mehr an Personal dazu bei, dass es mehr an Sicherheit gebe, "vor allem mehr gefühlte und subjektive Sicherheit". Ob eine Verstärkung des Assistenzeinsatzes sinnvoll sei, müssten Innen- und Verteidigungsministerium gemeinsam beurteilen im Konnex zu dem, was auf der Fluchtroute passiere: "Das ist ein Beurteilung, die die Experten machen müssen", sagte Doskozil.

Eine kurzfristige Aufstockung wäre in der derzeitigen Situation des Bundesheeres nicht einfach. Das Heer sei aber eine Einsatzorganisation und könne sich organisieren für den Einsatz: "Ich glaube, diese Maßnahmen wären personell stemmbar derzeit", stellte der Landeshauptmann fest.