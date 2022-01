Niessl: „SPÖ sollte auch kandidieren“

Noch will sich die SPÖ Zeit lassen, wenn es darum geht, einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins heurige Rennen um die Hofburg zu schicken – intern wird diese Frage aber bereits heiß diskutiert, wie sich am Rande der Klausur der Bundespartei zeigte.

In einer anschließenden Pressekonferenz wurde SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dann noch von einer Journalisten-Frage überrascht: Ob denn etwas dran sei, dass Burgenlands Alt-Landeshauptmann und Sport-Austria-Präsident Hans Niessl als möglicher Bundespräsidentschafts-Kandidat im Gespräch sei. Man höre dieses Gerücht zum ersten Mal, meinte Rendi-Wagner, fügte jedoch hinzu, dass die Sozialdemokratie „viele, viele Köpfe“ habe, die sich eignen würden.

„Die Person mit den besten Chancen aufstellen“

Hier knüpft der Alt-Landeshauptmann im Gespräch mit der BVZ an: „Natürlich sollte die SPÖ einen Kandidaten oder eine Kandidatin stellen“, alles andere wäre unklug, so Niessl. „Wie Parteivorsitzende Rendi-Wagner sagt, gibt es eine Reihe von Persönlichkeiten, die infrage kämen. Also wäre es doch ein Fehler, hier nicht jene Person herauszufinden, die die besten Chancen hat, und diese dann aufzustellen.“

Dies sei nur seine Analyse, man sei noch nicht an ihn herangetreten, meinte Niessl auf Nachfrage. Und: Zuerst sei der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Dessen Entscheidung für eine neuerliche Kandidatur solle man generell abwarten, „auch aus Respekt ihm gegenüber“.