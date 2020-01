ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner sieht im türkis-grünen Regierungsprogramm auf Bundesebene „das Beste aus zwei Welten“ vereint. Die neue Bundesregierung werde gute Arbeit leisten, meint Steiner: „Die erfolgreiche Politik von Sebastian Kurz und der Volkspartei findet damit eine Fortsetzung. Es wird Steuersenkungen geben und eine klare Linie bei den Themen Migration und Asyl. Ebenso im Bereich Umweltschutz, wo ich mit den Ergebnissen ebenfalls sehr zufrieden bin.“ Besonders freue ihn zudem, so Steiner, dass sich auch Ideen der burgenländischen Volkspartei im Regierungsprogramm wiederfinden, wie etwa im Bereich Mobilität oder mit den Landarzt-Stipendien.

Grünen-Landessprecherin Regina Petrik zeigt sich in einer ersten Reaktion ebenfalls zufrieden mit dem Übereinkommen, die Grünen hätten in jenen Bereichen, für die sie gewählt wurden, „große Würfe geschafft“. Im Bereich Klimaschutz könne man „zu einem Vorreiter in Europa“ werden. „Das größte Transparenzpaket bisher bringt außerdem eine Auskunftspflicht statt der Amtsverschwiegenheit“, so Petrik, die mit den Vorgaben auch Chancen für das Burgenland sieht: So habe man nun für den Ausbau von Bahn und öffentlichem Verkehr ein „grünes Gegenüber“ im Bund.

SPÖ & FPÖ kritisch

Landeshauptmann und SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil will die Koalition „nach den Inhalten beurteilen“ und an „den Taten messen“: „Im Bereich der Sicherheit bringt es nichts, wenn man eine Schlagzeilen-Politik macht.“ Bei Themen wie Ökologisierung und Klimaschutz stellt Doskozil die Frage: „Was bedeutet das für die burgenländischen Pendler?“ Etwa im Hinblick auf höhere Spritpreise oder kilometerbezogene Maut.

Von „massiven Mehrbelastungen für burgenländische Autofahrer“ spricht auch FPÖ-Klubobmann Géza Molnár, der zugleich Asyl- und Sozialmissbrauch befürchtet. Zugleich spannt Molnár den Bogen zur Landtagswahl im Burgenland und will mit der FPÖ ein „Gegengewicht“ bilden.