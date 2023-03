Ärzte in Sicht, aber Medikamente nicht …

Werbung

„Nirgendwo in Österreich verdienen Spitalsärzte derzeit so gut wie im Burgenland!“ Seit der Landtag die Aufstockung der Gehälter per Gesetz fixiert hat, sei die Nachfrage nach den – zahlreichen – offenen Stellen merklich gestiegen, vermeldet jetzt die Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES). Zugleich profitieren auch die bereits angestellten Ärztinnen und Ärzte, sowohl in den KRAGES-Häusern, als auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt: Bei den April-Gehältern werde das medizinische Personal schon ein Plus auf dem Gehaltszettel bemerken.

15 Millionen Euro pro Jahr lässt sich das Land die Gehalts-Aufstockung kosten. Das Ziel ist klar: Die offenen Facharztstellen sollen schon bis zum Jahresende besetzt werden und auch mehr Leistungen in den heimischen Spitälern bringen. 14 Zugänge wurden schon jetzt registriert. Zudem steht die Neubesetzung des Primariats der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus Oberpullendorf sowie des Primariats der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Krankenhaus Oberwart an – für beide Spitzenpositionen hat die KRAGES jetzt Hearings abgehalten.

Ärztekammer: Mehr Geld auch für Kassenstellen

In den Gemeinden jedoch bleibt der Ärztemangel brisant, denn die Nachbesetzung offener Kassenstellen läuft nach wie vor schleppend bis gar nicht. Die Liste der Ausschreibungen geht quer durchs Land, und das trotz Förderungen. Mancherorts wird bereits seit Jahren gesucht; rekordverdächtig etwa eine Ausschreibung für Allgemeinmedizin in Oberpullendorf, die nun zum achten Mal lief, oder 13 Ausschreibungen für die Kassenpraxis in Oberwart, wo noch verhandelt wird, ob man überhaupt in eine 14. Runde geht. In Neusiedl am See gab es bereits mehr als 20 Ausschreibungen für ein und dieselbe Hautarzt-Stelle! Maßnahmen wie die Landes-Stipendien und weitere „Zuckerl“ greifen erst auf lange Sicht.

Ärztekammer-Präsident Christian Toth: „Die Gehaltsreform war schon dringend notwendig.“ Foto: Wolfgang Millendorfer

Die Gehaltsreform in den Spitälern sei schon dringend notwendig gewesen, meint Ärztekammer-Präsident Christian Toth auf BVZ-Anfrage: „Jetzt müsste sich endlich auch die Österreichische Gesundheitskasse bewegen, damit im niedergelassenen Kassenarztbereich im Burgenland wettbewerbsfähige Honorare bezahlt werden, denn die Situation wird immer dramatischer.“

Apotheker: „Wir stehen bereit!“

Der Ärztemangel ist aber bei weitem kein burgenländisches Phänomen. Und das trifft auch auf den Engpass an Medikamenten zu, der derzeit europaweit schmerzlich spürbar wird. Mehr als 600 schwer lieferbare Medikamente werden österreichweit gezählt. Prekär ist die Lage bei Antibiotika und Säften, die speziell für Kinder hergestellt werden. „Es offenbaren sich hier Fehler, die die westliche Welt in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, wie die Verlagerung der Produktion in Billglohnländer, wodurch man sich abhängig gemacht hat“, meint Ärzte-Präsident Toth, der in diesem Zusammenhang dafür plädiert, dass mehr Medikamente direkt in der Praxis abgegeben werden dürfen.

Apothekerkammer-Präsident Dieter Schmid: „Die Frage nach dem Warum ist entscheidend.“ Foto: Wolfgang Millendorfer

Österreichs Apotheker-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr hat nun eine Reaktion seitens der Politik eingefordert: Rohstoffe sollen im Ausland angekauft werden, damit Präparate in den Apotheken selbst hergestellt werden können. „Das ist es ja, was wir alle gelernt haben, in Deutschland wird das auch so gehandhabt. Wir stehen bereit“, stimmt Burgenlands Kammer-Präsident Dieter Schmid zu. Dazu müssten allerdings die Gegebenheiten in eine geregelte Form gebracht werden. Und, so Schmid: „Das Entscheidende ist, warum es so weit gekommen ist. Es wird Zeit, dass sich jemand dafür verantwortlich fühlt.“

Dass in der Frage besonders die Pharma-Industrie und auch die Politik in der Kritik stehen, zeigt sich an einer aktuellen Umfrage des Instituts „Marktagent“: Von österreichweit 1.000 Befragten, schenken nur 19 Prozent den Pharma-Unternehmen und zwölf Prozent der Politik Vertrauen. Höchstes Vertrauen genießen demnach die Apothekerinnen und Apotheker mit 71 Prozent, Ärztinnen und Ärzte liegen bei 66 Prozent.