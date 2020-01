Nach Schwierigkeiten am Anfang seien die Sicherheitspartner mittlerweile "ein sehr erfolgreiches Modell", sagte Tschürtz. Auch 187 Dienstleistungen wie beispielsweise Einkaufen oder Apothekenfahrten seien erbracht worden.

Zunächst in neun Gemeinden in Form eines Pilotprojekts eingesetzt, seien die Sicherheitspartner seit Ende des Vorjahres in allen Bezirken und Gemeinden im Einsatz, erläuterte der Geschäftsführer der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ), Christian Spuller. Aus Befragungen wisse man, dass das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung gestiegen sei.

Rund 30 Prozent der Meldungen hätten defekte Straßenbeleuchtungen betroffen, in 15 Prozent der Fälle waren es offene Fenster oder Türen bei öffentlichen Gebäuden. Weitere 15 Prozent betrafen Beschädigungen und Mängel, drei Prozent Sachbeschädigungen im Bereich Vandalismus und jeweils ein Prozent verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen, berichtete Spuller.

Sicherheitspartner hätten überdies bei mehreren Herzinfarkten Erste Hilfe geleistet. Einmal wurde ein fahrendes Auto gestoppt, dessen Lenker "total verwirrt" gewirkt habe. Ihm seien dann die Schlüssel abgenommen worden, so Tschürtz.

Kritik an den Kosten für das Sicherheitspartner-Projekt von rund 900.000 Euro pro Jahr wies der Landeshauptmannstellvertreter zurück: "Wären sie (die Sicherheitspartner, Anm.) beim AMS, würde es in etwa das Gleiche kosten, wie wenn sie als Sicherheitspartner unterwegs sind."

Sollte die FPÖ auch nach der Landtagswahl der Landesregierung angehören, wolle man ein Konzept erstellen, um das Modell der Sicherheitspartner auszubauen und zu erweitern. Dabei orientiere man sich zum Teil an der Sicherheitswacht in Bayern. Diese sei viel stärker auf freiwilliger Basis aufgebaut und biete zum Beispiel auch pensionierten Polizisten die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ihre Angehörigen hätten etwas mehr Kompetenzen als die Sicherheitspartner, die Befugnisse seien in einem Sicherheitswachtgesetz geregelt.