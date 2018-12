ÖVP und Grüne stimmten dem Gesamtvoranschlag nicht zu. Das erste von Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) verantwortete Budget sieht im Ordentlichen Haushalt Einnahmen und Ausgaben von je 1,16 Milliarden Euro vor. Der Schuldenstand sinkt um zwei Millionen auf 270 Millionen Euro.

Der Voranschlag 2019 sei "ein Budget, das in die Zukunft gerichtet ist" und dessen soziale Handschrift man erkennen könne, stellte Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ) in seinem Schlusswort zur zweitägigen Debatte fest. "Herzstück" sei die wirtschaftliche Zukunftssicherung, die sich in einer "Rekordinvestitionsquote" von 23 Prozent ausdrücke. Jeder vierte Euro werde für Standort- und Arbeitsmarkinvestitionen verwendet.

Das Burgenland stehe in vielen Bereichen heute "ganz oben". Gezielte Investitionen in die Zukunft und der Zusammenhalt hätten zu diesen Erfolgen geführt, meinte die Zweite Landtagspräsidentin Ilse Benkö (FPÖ). Finanzen seien stabil, der Voranschlag zeige, dass die Landesregierung die Prioritäten richtig gesetzt habe.

ÖVP und Grüne stimmten nicht zu

Die ÖVP trägt das Landesbudget ebenso wie die Grünen nicht mit. Es beinhalte zum Großteil die Fortschreibung bisheriger Budgets und enthalte wenig Ansätze, die das Burgenland nach vorne bringen würden, hatte die Volkspartei schon im Vorfeld der Debatte argumentiert. Der geplante Schuldenabbau von zwei Millionen Euro falle zu gering aus, stellte Landtagsabgeordneter Christoph Wolf (ÖVP) fest: Würde dieser Pfad weiterverfolgt, wäre das Burgenland in 135 Jahren schuldenfrei.

Die Budgetdebatte hätte "deutlich gezeigt, wo wir im burgenländischen Parlamentarismus klimapolitisch, sozialpolitisch und demokratiepolitisch noch Entwicklungspotenzial haben", sagte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Zu den Hauptkritikpunkten der Grünen zählen mangelnde Anstrengungen beim Öffentlichen Verkehr und "Verschwendung von Steuergeldern", etwa beim Projekt "Sicherheitspartner".

Das Bündnis Liste Burgenland hatte einzelnen Teilen des Voranschlages zugestimmt. Landtagsabgeordneter Manfred Kölly beklagte, die Gemeinden würden durch steigende Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich immer stärker belastet. Eine zweitägige Budgetdebatte sei "eigentlich nicht notwendig", plädierte auch Kölly für Veränderung.