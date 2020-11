Das Budget umfasse in der Gesamtbetrachtung 1,4 Milliarden Euro. Durch die Coronakrise gebe es aber insbesondere auf der Einnahmenseite, etwa bei den Ertragsanteilen, einige Unsicherheiten. "Wir können heute nicht darüber befinden, wie sich das Budget tatsächlich im Jahr 2021 gestaltet", betonte Doskozil. Man werde die Wirtschaft im kommenden Jahr "ganz besonders stützen müssen und dafür sorgen müssen, dass die Wirtschaft am Leben bleibt".

So werde das Land etwa Beteiligungen eingehen, um Unternehmen zu unterstützen. Bereits vereinbart sei etwa, dass das Land sich mit 25 Prozent an der Mattersburger Firma Fassadenprofi Stangl, die infolge der Commerzialbank-Pleite in die Insolvenz geschlittert war, beteiligen werde, damit diese fortgeführt werden könne. "Damit ist sichergestellt, dass der Wirtschaftsmotor nicht ins Stocken gerät", sagte Doskozil.

Außerdem sei man dabei, ein Gemeindepaket auszuverhandeln, das das größte werden solle, "das es einerseits im Burgenland jemals gegeben hat und das es andererseits in Österreich gibt", betonte der Landeshauptmann. Viele Entlastungen, die derzeit kursieren würden, seien "Mogelpackungen".

Heuer habe man rund 26 Millionen Euro für diverse Maßnahmen aufgrund der Coronakrise ausgegeben. Es sei gelungen, ein Konsolidierungspaket von 21 Millionen Euro zu schnüren. Die Mindereinnahmen und Mehrausgaben hätten aber zu einer zusätzlichen Verschuldung von 83,3 Millionen Euro geführt. Die Schulden würden damit auf 353 Millionen Euro ansteigen. "Was wir jetzt an Schulden aufnehmen, und das muss uns bewusst sein, das müssen wir auch wieder zurückzahlen. Deshalb lautet die Devise nicht 'Koste es, was es wolle', sondern 'Koste es, was notwendig ist", sagte Doskozil.

Die Wirtschaftskrise heute sei eine "viel stärkere Krise als 2008". Es sei daher notwendig, zu investieren, auch wenn man später dafür sparen müsse. Diese Investitionen würden auch im Burgenland bleiben, so Doskozil, der sich erneut für einen Mindestlohn von 1.700 Euro netto aussprach. "Man könnte meinen, wir sollten uns den jetzt in der Krise nicht leisten. Nein, jetzt müssen wir ihn uns leisten. Diese Menschen, die 1.700 Euro netto verdienen, die investieren und genau jetzt brauchen wir Investitionen", so Doskozil.

Die Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2020 zeige einen Vermögensstand des Landes von 3,14 Milliarden Euro, wobei noch nicht alle Vermögensbestandteile aufgelistet seien. Man habe einen positiven Saldo in der Bilanzierung von 1,3 Milliarden Euro - auch deshalb, weil man die Personalrückstellungskosten nicht getroffen habe.

Abschließend appellierte der Landeshauptmann außerdem, in der Krise "alle konstruktiven Kräfte in eine Richtung zu lenken". Es gehe jetzt nicht um politischen Aktionismus. Er hoffe deshalb auch, dass das Budget fair diskutiert und im Dezember die Zustimmung der Landtagsabgeordneten erhalten werde.