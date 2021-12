Budget-Landtag: 1,4 Milliarden und zwei Tage Reiberei

Opposition gegen Regierung – ein Kräftemessen, das sich über beide Sitzungstage zog: Zum großen Landtags-Finale wurden im Zuge der Budget-Debatte etliche Streitpunkte neu aufgerollt – Commerzialbank und U-Ausschuss, A3-Verlängerung oder steigende Energiepreise.

Am Ende eines Jahres, das gleich drei Sondersitzungen gebracht hat – zur Raumplanung sowie zu den Rechnungshof-Berichten über die BELIG und die Eröffnungsbilanz – blieb die Stimmung aufgeheizt. Das 1,4-Milliarden-Budget für 2022 wurde, wie angekündigt, mit SPÖ-Mehrheit beschlossen. Die Schwerpunkte legten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Co. mit „sozialer Handschrift“ an: „Investiert wird in Gesundheitsversorgung, soziale Dienste und Bildung“, gesamt zwei Drittel des Voranschlags.

Was von der Regierung in „rosigen Farben dargestellt“ werde, so FPÖ-Chef Alexander Petschnig, sieht die Opposition anders. Fast im Gleichklang bemängelte man ein Transparenz-Defizit. Neue Landes-Unternehmen sieht Grünen-Klubobfrau Regina Petrik „nur so aus dem Boden sprießen“; VP-Klubchef Markus Ulram ortet laufende „Verstaatlichung“.

Dass neue Schulden in Corona-Zeiten nicht zu vermeiden sind, räumten alle ein: 2021 waren es 62 Millionen, 2022 will man 52 Millionen nicht überschreiten. Die Chance auf ein Nulldefizit sieht Doskozil 2025 – „schon“ oder „erst“, das kommt auf den Standpunkt an.