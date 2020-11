Gleichzeitig forderte er Investitionen in den Wirtschaftsstandort sowie in den Gesundheitsbereich und in die Gemeinden.

Auf die Burgenländer kämen "fünf neue SPÖ-Steuern zu: Jagdsteuer, Radarfallen, Photovoltaiksteuer, Baulandsteuer und Gemeindeabzocke." Bei genauerer Betrachtung der Budgetzahlen falle auf, dass es 2020 und 2021 eine Neuverschuldung von 200 Millionen Euro gebe. "Zieht man die sinkenden Einnahmen und Corona-Unterstützungsmaßnahmen ab, dann bleibt immer noch ein Minus von 34 Millionen Euro. Dazu kommen noch die zehn Millionen Euro aus den fünf neuen Strafsteuern. Diese 44 Millionen Euro kosten die Wahlzuckerl der SPÖ-Alleinregierung, die alle Burgenländerinnen und Burgenländer zahlen müssen", argumentierte Sagartz.

Die Volkspartei habe bereits vor Monaten einen Budgetgipfel mit allen Parteien gefordert. "Dass Doskozil in seiner gestrigen Budgetrede auffordert, alle mögen seinem Budget zustimmen, gleicht blankem Hohn. Niemand wurde vorab eingebunden, kein einziges Gespräch geführt", so der ÖVP-Landesparteiobmann.

Die ÖVP fordere Investitionen in drei Bereichen: Im Wirtschaftsbereich brauche es ein Vorziehen von baureifen Projekten und eine eigene Homeoffice-Förderung wie in Wien oder in der Steiermark. Im Gesundheitsbereich brauche es regelmäßige Tests für das Personal in Alten, Wohn- und Pflegeheimen sowie Spitälern und der mobilen Hauskrankenpflege. "Und die Gemeinden brauchen endlich eine Finanzspritze des Landes", betonte Sagartz.