Burgenland-Busse holten schon mehr als 700 Kriegsvertriebene

Man kennt sie an der slowakisch-ukrainischen Grenze bereits, die blauen Burgenland-Busse – gestern Nacht kam Nummer 18 nach der mehrstündigen Fahrt mit 32 Kriegsvertriebenen an. Insgesamt wurden damit mehr als 700 Menschen ins Land und in Sicherheit gebracht. Die Hilfsaktion lief schon kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges auf mehreren Ebenen.

„Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben den Menschen aus der Ukraine vorbildlich geholfen“, dankt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – und er kündigt an, die Hilfe werde fortgesetzt: „Keiner weiß, wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Ich halte es daher für unsere moralische Pflicht, den Menschen aus der Ukraine weiterhin zu helfen.“

Foto: Millendorfer

Die Busse der Verkehrsbetriebe Burgenland werden auch in den kommenden Wochen vorwiegend Frauen und Kinder aus dem Grenzgebiet bei Uschhorod abholen; für die Logistik ist weiterhin Geschäftsführer Wolfgang Werderits verantwortlich. Für die Unterbringung im Land werden Quartiere benötigt: Nach wie vor können sich Privatpersonen, die Zimmer, Wohnungen oder Häuser zur Verfügung stellen wollen unter der Hotline 057 600-1040 melden.

Sammlung von Hilfsgütern

Weiter geht auch die Sammlung von Medikamenten und Hilfsgütern. 57 LKW-Ladungen wurden in Kooperation mit den Feuerwehren bislang zusammengestellt. Bedarfsgerecht und zielgenau könne damit dank der Unterstützung tausender Freiwilliger geholfen werden, dankt Doskozil einmal mehr. In den Straßenmeistereien können die Güter abgegeben werden, die „so nahe wie möglich“ an die derzeit besonders vom Krieg betroffenen Gebiete gebracht werden. Die Verteilung wird in Abstimmung mit der Ukrainischen Botschaft in Österreich sowie mit Partnern aus der Ukraine organisiert.

Foto: Landesmedienservice

In der Ukraine werden auch dringend Medikamente und medizinische Geräte benötigt. Bei der Burgenland Holding wurde dafür ein Spendenkonto eingerichtet. Die Besorgung der Medikamente wird über die KRAGES abgewickelt und an ein Partner-Spital in der Ukraine geliefert.

Infos zu „Burgenland hilft“

Quartiere

Landes-Hotline: 057 600-1040 (Hotline ukrainisch: 057-600 1041)

E-Mail: burgenland-hilft@bgld.gv.at

Spendenkonto des Landes

Kennwort „Burgenland hilft Ukraine“

IBAN: AT81 5100 0810 1505 7800

Sammelaktion

Hilfsgüter wie Konserven, Hygieneprodukte, Ladegeräte für Mobiltelefone (Powerbanks), Thermoskannen, Reisetaschen, Isomatten können in den Straßenmeistereien abgegeben werden: werktags von 7 bis 17 Uhr, an Samstagen von 08 bis 12 Uhr

Straßenmeistereien: Frauenkirchen, Parndorf, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Großpetersdorf, Güssing, Jennersdorf