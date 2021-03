Der Erlass des Gesundheitsministeriums, wonach Hochrisikopatienten und Über-65-Jährige bei der Covid-Impfung vorgereiht werden müssen, ändert auch im Burgenland die Abfolge. Noch kurz vor der Änderung wurden im Land am Wochenende die Pädagoginnen und Pädagogen vorgezogen – eine Möglichkeit, die der nationale Impfplan da noch vorsah.

Gebrauch vom Impf-Angebot machten laut letzter Angaben knapp 70 Prozent des Personals an Schulen und Kindergärten, wie zu hören war, sogar karenzierte Pädagoginnen. An sich nichts Ungewöhnliches, heißt es dazu in der Bildungsdirektion, es könne sich ja auch um Kolleginnen handeln, die wieder den Dienst antreten.

Dass am Montag nach der Impfung doch in einigen Schulen Lehrkräfte aufgrund von Nebenwirkungen ausfielen, habe man einkalkuliert, sagt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz gegenüber der BVZ: „Darauf waren wir vorbereitet, der Betrieb konnte aufrecht erhalten werden.“ Insgesamt sei man jedenfalls sehr zufrieden, wie die Impfungen über die Bühne gegangen seien, betont Zitz.

2.500 Risikopatienten werden noch geimpft

Am Plan steht laut Auskunft des Landes nun die Impfung von 2.500 vorgemerkten Risikopatienten – unabhängig vom Alter. Rund 10.000 waren bereits an der Reihe. Bis Mitte Mai könne man den Impfplan auf jeden Fall aufrecht erhalten, sagt dazu Landesrat Leonhard Schneemann.

Thema sind natürlich auch die neuerlichen Debatten um den AstraZeneca-Impfstoff, der im Land zuletzt ohnehin nicht vorrätig war – bei den Risikopatienten greift man auf Biontech-Pfizer und Moderna zurück. Und, wie Schneemann zur jüngsten Diskussion meint: „Hätte die Bundesregierung die zusätzlichen Impfstoffe bestellt, hätten wir diese Probleme nicht.“

Landesrat Leonhard Schneemann Millendorfer

Die Bereitschaft zur Impfung ist jedenfalls nach wie vor so hoch, dass in manchen Fällen beinahe wieder der „Impfneid“ aufkommt. So sorgen Meldungen über einzelne Geimpfte für Verwirrung, die keiner der aktuell priorisierten Alters- oder Berufsgruppe angehören. Die Auflösung kann banal sein, etwa wenn sich für übrige Impfdosen auf der Warteliste kein Vertreter der jeweiligen Gruppe findet.

Dann kann nämlich auch jemand aus einer anderen Gruppe zum Zug kommen. Generell gelte es aber, die Reihenfolge einzuhalten, wird betont. Zudem seien 98 Prozent der Vorgemerkten erschienen. „Schummeln“ ist nicht möglich, das System erkennt Mehrfach-Vormerkungen automatisch.