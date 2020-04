Eigener Kontrollausschuss prüft Corona-Hilfspaket .

Das Land Burgenland hat in der Coronakrise für Betriebe ein 30-Millionen-Euro-Unterstützungspaket geschnürt. Die Verwendung der Mittel soll nun neben dem Förderbeirat auch ein eigener Kontrollausschuss prüfen, kündigten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Freitag an. Bei der Opposition ortete man einen Alleingang und reagierte mit Kritik.