Irmi Salzer, Spitzenkandidatin im Burgenland für die Nationalratswahl, und der Initiator des Volksbegehrens, Sebastian Bohrn Mena, kritisierten am Dienstag in Eisenstadt die Wirtschaftskammer, der sie in der Frage eine "Blockadehaltung" vorwarfen.

Eine zentrale Forderung laute, mehr Transparenz in das "zutiefst intransparente System der Lebensmittel" zu bringen, erläuterte Bohrn Mena. In der Schweiz funktioniere die Kennzeichnung bereits. Es gebe inzwischen auch in Österreich eine "große Allianz" aus Parteien, Landwirtschaftskammer sowie Umwelt- und Tierschutzorganisationen - lediglich die Wirtschaftskammer spiele da nicht mit und blockiere nach wie vor jede Form von Transparenz.

Mit dieser Haltung tue die Kammer ihren eigenen Mitgliedern keinen Gefallen. Der Markt entwickle sich weiter, es gebe einen "gesellschaftlichen Paradigmenwechsel": Betriebe, die sich nun "einbunkern" würden und nach wie vor keine Transparenz walten ließen, würden letztlich "vom Markt weggespült", das sei den Standesvertretern auch bewusst, meinte Bohrn Mena.

Nur für Lebensmittel aus dem Ausland

Sie könne sich eine Regelung vorstellen, bei der alle Lebensmittel tierischer Herkunft, die aus Österreich stammen, nicht gekennzeichnet werden müssen, meinte Anja Haider-Wallner von der Grünen Wirtschaft Burgenland. Natürlich müsse im Hintergrund dokumentiert und kontrolliert werden. Eine Kennzeichnungspflicht würde es nach diesem Modell nur für Lebensmittel aus dem Ausland geben.

Etwa 70 Prozent der tierischen Lebensmittel, die konsumiert werden, würden außer Haus gegessen - in Kantinen, Heimen, Spitälern und Gasthäusern, so Salzer: "Ich möchte sehen, was die Leute sagen, wenn da steht: 'Steirischer Backhendlsalat mit Hühnerfleisch aus der Ukraine'", plädierte sie für "Mut zur Wahrheit".

Es gebe ein Transparenzbedürfnis der heimischen Bevölkerung, auf das man reagieren müsse: Die Wirtschaftskammer sei aufgefordert, die "Totalblockade" aufzugeben und sich zu überlegen: "Wie könnte so ein Kennzeichnungsmodell ausschauen?", sagte Bohrn Mena.