Die Grünen sind derzeit in 22 Gemeinden mit insgesamt 27 Gemeinderäten vertreten. Die Landespartei unterstütze diese mit Know-How und Fachexpertise sowie im Wahlkampf.

Alle, die in diesem Sinne in ihrer Gemeinde etwas mitgestalten wollen, seien bei den Grünen willkommen: "Mehr Klimaschutz und mehr Transparenz bekommt man auch in der Gemeinde nur mit den Grünen", betonte Landessprecherin Regina Petrik.