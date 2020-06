Hilfestellung für die Burgenländer sei zu begrüßen, stellte FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz am Donnerstag fest. Jedoch gebe es "einen Verein für genau solche Fälle, nämlich hilfsbedürftige Burgenländer", bereits in Gestalt des 2016 von der FPÖ gegründeten Vereins 'Burgenländer in Not".

Doskozil hatte die Initiative, mit der Härtefälle rund um die Coronavirus-Pandemie abgefedert werden sollen, vor knapp zwei Wochen in Eisenstadt präsentiert. In einer Aussendung bezeichneten die Freiheitlichen den Hilfsfonds als "Raubkopie" von "Burgenländer in Not" (BIN).

Der Landeshauptmann hätte "schon lange bei 'BIN' Gutes tun können. Stattdessen forciert er nun die Gründung eines gleichartigen Vereins, nur um sich damit medial zu rühmen", argumentierte Tschürtz. Trotzdem sei es "erfreulich, dass Doskozil nun auch ein Herz für unsere Bevölkerung zeigt, auch wenn dafür eine Krise erforderlich war. Nun ja - besser spät als nie", so der FPÖ-Klubobmann.