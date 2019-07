Als erster burgenländischer Landeshauptmann absolvierte Hans Peter Doskozil einen offiziellen Staatsbesuch im Nachbarland Slowenien seit dessen Unabhängigkeit. Die gemeinsame Grenze zum Burgenland ist „nur“ rund 15 Kilometer lang – die gemeinsamen Beziehungen wurden nun im Zuge von zahlreichen Arbeitsgesprächen intensiviert. Angeführt von Doskozil und Landesrat und Christian Illedits kam die Burgenland-Delegation mit hochrangigen Vertretern zusammen. Die BVZ war dabei.

Den Auftakt des zweitägigen Staatsbesuchs machte ein Treffen mit Staatspräsident Borut Pahor im Präsidentenpalast, gefolgt von einem Gespräch mit Parlamentspräsident Dejan Židan. Weitere Treffen gab es mit Gesundheits-Staatssekretärin Repar Bornšek, Kohäsionsminister Iztok Purič und Justizministerin Andreja Katič.

Doskozil: „Klartext“ in Migrationsfragen

Begleitet wurde die Delegation von der Österreichischen Botschafterin Sigrid Berka, in deren Residenz auch zum Austausch mit Wilhelm-Peter Hasslacher, dem Handelsdelegierten der Wirtschaftskammer, und Projektmanager Paul Olynec geladen wurde.

Im Mittelpunkt der Polit-Gespräche standen schließlich EU-Positionen, verkehrspolitische Maßnahmen oder Gesundheits-Themen. Zudem wird in Slowenien derzeit intensiv über den verstärkten Schutz der Außengrenzen nachgedacht, weshalb auch die Migration auf der Agenda stand. Doskozil meinte dazu, dass man seiner Meinung nach „aus der Migrationskrise 2015 wenig gelernt“ habe: „Wenn man hier in nationalen Mechanismen denkt und nicht das große Gemeinsame in Europa vorantreibt.“ Auch deshalb sei es wichtig, „dass es eine klare und deutliche Sprache in Sachen Außenbeziehungen gibt“.

„Türöffner für die Wirtschaft“

Naturgemäß standen beim Nachbarschaftsbesuch auch die grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen im Zentrum. Das Burgenland hat in Slowenien bereits mit Arbeitsmarkt-Initiativen Spuren hinterlassen, unter anderem bei den Interreg-Projekten „INNOVET“ zur dualen Ausbildung von Fachkräften sowie „EUREVIT“ zur Wiederbelebung alten Handwerks. Sowohl der Fachkräfte-Nachwuchs als auch ältere Arbeitslose werden unter Mitwirkung des BFI damit unterstützt. „Diese Projekte sind eine Bereicherung für den slowenischen Arbeitsmarkt“, meinte Landesrat Illedits, „umso mehr freut es mich, dass auch das Burgenland hier seinen Teil beitragen kann.“

Der zweite Tag des Staatsbesuches führte in den Technologiepark Ljubljana, wo der Delegation und Kohäsionsminister Purič unter anderem zwei Projekte vorgestellt wurden, bei denen die FH Pinkafeld unter der Leitung von Peter Mayer als wissenschaftlicher Partner mit an Bord ist. Die Projekte befassen sich mit Innovationen zur Digitalisierung und technischen Ausstattung von Pflegeheimen.

Im Technologiepark wurde auch wieder über Wirtschaft gesprochen: Hier sehen Doskozil und Illedits den Besuch in Slowenien als einen „Türöffner“ zu weiteren intensiven Beziehungen: „Diese müssen in weiterer Folge von den Wirtschaftstreibenden mit Leben erfüllt werden.“ Die Bilanz nach der zweitägigen Reise: „Es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, mit den Nachbarn zu reden. Es waren gute Gespräche, Kontakte konnten so geknüpft und erneuert werden.“