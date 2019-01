Die ÖVP hatte es zuletzt spannend gemacht, jetzt steht der Landes-Spitzenkandidat für die EU-Wahl fest: Klubobmann Christian Sagartz zieht im Burgenland in den EU-Wahlkampf.

Seine Platzierung auf der Bundesliste wird am Montag fixiert. Danach soll auch noch ein weiterer Kandidat aus dem Burgenland präsentiert werden.

Die ÖVP führt bei der EU-Wahl einen Vorzugsstimmen-Wahlkampf. Somit entscheidet die Zahl der Vorzugsstimmen letztlich auch parteiintern über den Einzug ins EU-Parlament. Sollte Christian Sagartz das EU-Mandat erreichen, werde man zu gegebener Zeit die Nachfolge als Klubobmann im Land regeln, betont ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner.

„Pro-Europa-Wahlkampf“

Im Wahlkampf will sich die ÖVP als Pro-Europa-Partei präsentieren und gegen „EU-kritische Populisten“ auftreten: „Wir wollen Europa gemeinsam besser machen und ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Christian Sagartz ist ein Politiker, der diesen Weg repräsentiert“, so Steiner. Gröbere Konflikte in der Bundes-Koalition mit der Europa-kritischen FPÖ erwarte man nicht.

Als „erfahrener Wahlkämpfer“ will Sagartz im Burgenland um Stimmen werben und auch „den Blick über den Tellerrand“ in andere Bundesländer werfen. Das Erreichen eines Mandates sei schwierig, aber möglich: „Die Chance ist da und die will ich nutzen“, meint Sagartz.

Im Hinblick auf das Burgenland will er auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit forcieren: „Reine Image-Veranstaltungen werden nicht reichen, die Zusammenarbeit in der Ostregion muss noch professioneller werden.“ Davon hängen, so Sagartz, auch die weiteren EU-Förderungen ab: „Wir brauchen auch in Zukunft diese finanzielle Unterstützung. Denn als Region zwischen West und Ost stehen wir vor großen Herausforderungen.“