Kommunale Wissensdatenbank GemWIKI am Netz .

Das Burgenland hat eine neue Kommunikationsplattform für Gemeinden gestartet. Die Wissensdatenbank GemWIKI, die bereits am Netz ist, soll die Gemeindeverwaltung in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und Verfahren beschleunigen, erläuterte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Donnerstag in Eisenstadt.