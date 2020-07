Land bietet Sommerferien-Online-Tool für Schüler an .

Das Land Burgenland bietet den Schülern in den Sommerferien ein Online-Tool, das dazu dienen soll, den Lernstoff zu festigen und zu wiederholen. Das neue Programm "fit4future" wird in die bereits bestehenden Lernplattformen "skooly" für Volksschüler und "LMS" für die Sekundarstufe eins eingebettet, teilte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Freitag in Gols mit.