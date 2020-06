Die Tiere würden in "weiten Teilen des Landes zu massiven Problemen führen und Schäden bei land- und forstwirtschaftlichen Kulturen" verursachen, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Montag. Nachtsichtgeräte werden allerdings nicht erlaubt.

Auch aufgrund der "Seuchenbedrohung durch die Afrikanische Schweinepest (ASP)" habe man sich für ein "Maßnahmenpaket für nachhaltiges Wildschweinmanagement" anstelle von einzelnen Maßnahmen wie Nachtsichtgeräten entschieden. "Nachtsichtgeräte sind auch aus Sicht des Tierschutzes problematisch. Es ist keine natürliche Art der Bejagung", so Eisenkopf.

Im Maßnahmenpaket sei festgelegt, dass "dem Wild in den Abendstunden Ruhe und Rückzugsorte zu gewähren sind". Der Wald sei natürlich für alle frei zugänglich, man wolle aber auf die "Verantwortung der Natur gegenüber" hinweisen. Mangelnde Nachtruhe würde bei den Wildschweinen zu massiven Verhaltensänderungen führen. Die Rückzugsorte würden weniger, wodurch sich das Schwarzwild in Richtung der Felder bewege und Wildschäden entstehen, so Eisenkopf. In diesem Bereich werde es auch bewusstseinsbildende Maßnahmen geben.

Außerdem seien Anlockfütterungen an nicht deklarierten Stellen zu unterlassen. Diese seien "kontraproduktiv und gesundheitsschädlich" und würden letztlich zu einer massiven Vermehrung der Wildschweinpopulation führen, betonte die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Weiters sollen im Burgenland Bewegungsjagden empfohlen werden. Der Verzehr und das Angebot von Wildbret werde unterstützt und gesteigert. "Eine erhöhte Abnahme würde auch den Jagddruck erhöhen", sagte Eisenkopf.

Es brauche aber auch auf Bundes- und auf EU-Ebene entsprechende Maßnahmen. Hier schlage man vor, dass es für Landwirte möglich sein sollte, einen Anteil der bewirtschafteten Flächen ohne Fördereinbußen für Jagdschneisen zur Verfügung zu stellen.

Derzeit gebe es im Burgenland noch keine Fälle von Afrikanischer Schweinepest, betonte Yvonne Millard von der Veterinärdirektion Burgenland. In Ungarn, Rumänien und Polen gebe es aber vermehrt Ausbrüche. "Wir müssen gefasst sein", so Millard. Der Wildschweinbestand im Burgenland liege derzeit bei circa 11.000 Stück.