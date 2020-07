Landeshauptmann Doskozil startet Deutschland-Tour .

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) startet morgen, Mittwoch, mit einer viertägigen Deutschland-Tour. Im Zentrum der Reise werde der Austausch mit Vertretern der SPD stehen, betonte Doskozil am Dienstag in einer Aussendung. In mehreren deutschen Städten werde er den "sozialdemokratischen Weg im Burgenland" präsentieren.