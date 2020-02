159 Gesetze wurden in voriger Periode beschlossen .

Der burgenländische Landtag hat in der ablaufenden Gesetzgebungsperiode, die mit der konstituierenden Sitzung am 17. Februar endet, 159 Gesetze beschlossen. In 62 Landtagssitzungen wurden insgesamt 703 Tagesordnungspunkte behandelt, zogen Landtagspräsidentin Verena Dunst und Landtagsdirektorin Elisabeth Neuhold am Freitag in einer Aussendung Bilanz.