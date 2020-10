Landtag beschloss Biowende bei Schulessen .

Der burgenländische Landtag hat in seiner Sitzung am Donnerstag die Biowende beim Schulessen in Pflichtschulen beschlossen. Bis Ende 2021 solle verpflichtend eine Bioquote von 50 Prozent und bis Ende 2024 eine Bioquote von 100 Prozent erreicht werden, betonte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Zustimmung dazu kam von FPÖ und Grünen. Die ÖVP kritisierte, dass das zu kurzfristig gedacht sei und man stattdessen der Regionalität der Lebensmittel den Vorrang geben solle.