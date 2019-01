Enquete am 30. Jänner zur Behindertenpolitik .

Im Burgenland-Landtag findet am 30. Jänner um 10 Uhr eine parlamentarische Enquete zum Thema "Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Burgenland: Gleichbehandlung von Behinderten und Nichtbehinderten in allen Bereichen des täglichen Lebens" statt. Die Enquete ist von ÖVP und Grünen beantragt worden. Zuschauer haben das Recht, an die Regierungsmitglieder und geladenen Experten Fragen zu stellen.