René Wenk als neuer Landesrechnungshof-Direktor angelobt

Er folgt am 1. August Andreas Mihalits in diesem Amt nach, da dessen zehnjährige Funktionsperiode dann endet. Wenk zeigte im Anschluss gegenüber Journalisten erfreut über seine einstimmige Wahl der Abgeordneten in der Landtagssitzung am 2. Juni.

Dies hob auch Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) hervor: "Das zeigt, dass bei Fragen der Kontrolle alle Abgeordneten an einem Strang ziehen. Das ist ein Vertrauensvorschuss, dem er sicher gerecht werden kann." Dunst wünschte dem neuen Direktor, der im Bereich der Anti-Korruption österreich- und europaweit ein Experte sei, "alles Gute für die neue Herausforderung".

"Ich bin sehr dankbar, dass mich der Landtag einstimmig gewählt hat. Das zeigt, dass Vertrauen gegeben ist und dass sehr viel erwartet wird", so Wenk. Aufbauend auf der Arbeit seines Vorgängers wolle er den Weg der objektiven, unabhängigen Prüfungen weitergehen. Die Übergabe habe bereits begonnen und funktioniere gut. Die Verwaltung müsse mit ständig verändernden Herausforderungen umgehen, meinte er weiters.