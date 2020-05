Die SPÖ wolle daher erneut eine Millionärsabgabe ab einer Million Euro vorschlagen. Darüber hinaus wolle man "eine Konzernbesteuerung sehen, die diesen Namen auch verdient".

Das Burgenland sei bisher "sehr gut" durch die Krise gekommen, was in erster Linie der Disziplin der Burgenländer zu verdanken sei, so der Klubobmann. In den nächsten Tagen werde Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein "Kraftpaket" im Ausmaß von mehreren Millionen Euro präsentieren, das im Moment ausgearbeitet werde und das Ziel verfolge, mittelfristig die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die Gesundheitskrise sei mittlerweile "zu einer Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise mutiert". Über 1,8 Millionen Arbeitnehmer bundesweit seien bereits von Einkommensverlusten betroffen. 1,25 Millionen seien in Kurzarbeit, 571.000 von Arbeitslosigkeit betroffen. Auch Unternehmen, vor allem Klein- und Mittelbetriebe, seien ebenfalls in einer schwierigen Situation. "Daher sind wir der Meinung, dass der Wirtschaftsmotor Kaufkraft benötigt. Wir wollen daher faire Löhne."

Man wolle aber auch "jene zur Kasse bitten, die in den letzten Wochen die großen Profiteure waren", betonte Hergovich. Dies betreffe etwa Onlinekonzerne, die "ebenfalls einen ordentlichen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten sollen". Amazon beispielsweise habe bekanntgegeben, "dass sie in zehn Tagen zehn Milliarden Dollar gescheffelt haben".

Der SPÖ-Politiker sprach sich für eine Vorgangsweise in zwei Schritten aus: Erstens sollte man "alle Konzerne zur Kasse bitten, die in Österreich verdienen". In einem zweiten Schritt müsse es dann eine "europäische Lösung" geben. Mehreinnahmen aus der Besteuerung der "Superreichen" und der Konzerne sollten im Gesundheitsbereich und in den Arbeitsmarkt investiert werden.