Landtag: SPÖ-Kritik an Kassenreform .

Im Burgenland-Landtag stehen am Donnerstag 19 Punkte auf der Tagesordnung. Neben dem Beschluss des Stiftungs- und Fondsgesetzes und einem Rechnungshofbericht zur Kultur-Säule in der Landesholding wird über 16 Entschließungsanträge diskutiert. Die SPÖ nahm am Mittwoch einen von ihr eingebrachten Antrag zum Thema "regionale Ausgestaltung der Krankenkassen" zum Anlass für Kritik an der Kassenreform.