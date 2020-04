Die Dringlichkeit mache es erforderlich, dass die Gesetzesvorlagen in der ersten Sitzung um 9.00 Uhr einlaufen und nach den Beratungen in den Ausschüssen in einer weiteren Landtagssitzung um etwa 13.00 Uhr behandelt und beschlossen werden, erläuterte Dunst. Alle im Landtag vertretenen Parteien würden diese Vorgehensweise unterstützen und hätten sich damit einverstanden erklärt, mit einer reduzierten Anzahl der Abgeordneten an der Sitzung teilzunehmen. Sie sei dankbar für die gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, so die Präsidentin.

Neben den Covid-19-Gesetzen sollen auch bereits im Landtag anhängige Verhandlungsgegenstände und andere dringende Gesetzesvorhaben abgearbeitet werden. Die Sitzungen werden unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. So wird der Landtagssitzungssaal desinfiziert und bis zum Beginn der Landtagssitzung versperrt.

Neben den strengen Eingangskontrollen mit Fiebermessung im Landhaus werden die Abgeordneten vor dem Betreten des Landtagssitzungssaales nochmals an den Händen desinfiziert und erhalten Schutzmasken. Auch die Desinfektion des Rednerpultes nach jedem Wechsel gehöre zu den umfangreichen Hygienemaßnahmen, erläuterte Dunst.

Aus Sicherheitsgründen bleiben die Galerien des Landtagssitzungssaals für Besucher gesperrt. Die Sitzung werde jedoch, wie gewohnt, via Livestream mit Gebärdensprach-Dolmetsch übertragen.