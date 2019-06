Mit einer Gesetzesnovelle will Rot-Blau am Mittwoch im Burgenland-Landtag die Einrichtung von Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaften ermöglichen. Auch das Naturschutzgesetz soll novelliert werden. Die Opposition hat ebenfalls mehrere Anträge eingebracht: Die ÖVP ist etwa gegen "milliardenschwere Wahlzuckerl bis zur Nationalratswahl", die Grünen fordern ein Kostenlimit für Wahlwerbung.

Die Änderung des Bezirkshauptmannschaften-Gesetzes sei möglich, weil auf Bundesebene die verfassungsgesetzliche Grundlage geändert worden sei, erläuterte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon. Starre Strukturen würden nun beweglicher. So sei es egal, ob man eine Anonymverfügung von der BH in Neusiedl am See oder jener in Mattersburg zugesandt bekomme.

Für die Genehmigung von Anlagen zum Schotterabbau beispielsweise sollen in Zukunft nur mehr die Bezirkshauptmannschaften Neusiedl am See und Oberwart zuständig sein. Die Serviceleistung für die Bevölkerung solle gleich bleiben. Die Veränderung betreffe nur den "inneren Kern" der Bezirkshauptmannschaften, damit sei auch eine Standortgarantie gegeben, stellte Salamon fest.

Beim Naturschutzgesetz sei unter anderem eine Konzentration von Verfahren vorgesehen. Beide Gesetze seien Kernelemente der Verwaltungsvereinfachung und der Entbürokratisierungsoffensive der Koalition, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Man befinde sich dabei bereits in der Zielgeraden: "Zumindest sind mittlerweile die größten legistischen Brocken weitgehend erledigt."

Anträge von Opposition

Die ÖVP wird einen Dringlichkeitsantrag gegen "milliardenschwere Wahlzuckerl bis zur Nationalratswahl" einbringen, teilte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Dienstag mit. "Es muss dringend verhindert werden, dass durch das 'freie Spiel der Kräfte' milliardenschwere Belastungen für die nächsten Generationen beschlossen werden", so ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz.

Die Grünen und Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) wollen mittels Antrag die "unverzügliche Aufnahme von Verhandlungen zur Novellierung der Landesverfassung" einfordern. "Die Gespräche sollen noch im Juni begonnen werden, sonst geht sich das bis zum Wahltermin nicht mehr aus", betonte Landessprecherin Regina Petrik.

Außerdem planen die Grünen eine Initiative, wonach künftig alle Veranstaltungen des Landes ökologische Kriterien erfüllen sollen. Zudem wollen sie, dass Gemeinden, die ihre Kinderspielplätze auf die Pestizid-Belastung überprüfen lassen wollen, vom Land finanziell und fachlich unterstützt werden. Ein Anliegen ist ihnen weiters, dass sich die im Landtag vertretenen Parteien dazu verpflichten, im Wahlkampf maximal 500.000 Euro aufzuwenden. Bei Überschreitungen sollen sie ein Jahr lang kein Recht auf Parteienförderung haben.