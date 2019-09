NEOS mit Petition für Wahlkampfkosten-Obergrenze .

Im Burgenland treten NEOS für die Einführung einer Obergrenze bei den Wahlkampfkosten ein. Eine Petition dazu wurde am Dienstag bei Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) eingebracht, so Landessprecher Eduard Posch in einer Aussendung.