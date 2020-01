Die Zukunftstour wird Posch und die Listenzweite Julia Kernbichler durch alle Bezirksstädte und nach Wien führen. In der Bundeshauptstadt wollen die Pinken Buspendler aus dem Burgenland ansprechen. Highlights der Tour sind ein Faschingskabarett in Güssing und eine Veranstaltung im Sportverein, so Posch, der ein "begeisterter Sportplatzkantineur" ist und mit seiner "Edi's Kantine" jedes Pinkafeld-Match begleitet. Zwischenstopps wird es u.a. in Neusiedl, Mattersburg, Oberpullendorf und Jennersdorf geben, am Samstag gehen die Pinken noch einmal in der Landeshauptstadt auf Stimmenfang.

Schwerpunktthema der NEOS bleibt auch am Ende des Wahlkampfes die Bildung. "Wir stellen die Bildung über alles, besonders die Elementarbildung. Wir wollen kein Kind zurücklassen", so Posch. Die NEOS fordern im Kindergartenbereich einen Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem 1. Geburtstag, kleinere Gruppen, einheitliche Qualitätsstandards und bessere Öffnungszeiten.

Der Fokus liege auf die Elementarpädagogik, weil Bildung nicht erst in der Schule beginnt. "Wir fordern einen Stufenplan zum Ausbau dieses Bereichs, denn Österreich ist hier Schlusslicht", ergänzte NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberger. Es brauche einen länderübergreifenden Qualitätsschlüssel, denn es herrsche Wildwuchs derzeit.

Unterstützung für die bildungspolitischen Anliegen der NEOS gab es von der Vorsitzenden des Berufsverbands der Kindergarten- und Hortpädagoginnen Raphaela Keller. Sie verwies explizit auf die Partei-Unabhängigkeit des Verbands, bestätigte aber die Kritik der NEOS, dass es besonders am Land viele Probleme gebe und Kindergartengruppen geschlossen werden.

NEOS machten "Mobilitäts-Test"

Der öffentliche Verkehr im Burgenland ist ausbaufähig. Darauf haben die NEOS im Vorfeld der Landtagswahl am Sonntag aufmerksam gemacht. Listenzweite Julia Kernbichler hat einen "Mobilitäts-Test" gemacht und ist von ihrem Heimatort Stegersbach öffentlich in die Landeshauptstadt Eisenstadt gefahren. Ihr Fazit: "Viermal umsteigen, fünf Verkehrsmittel und dreieinhalb Stunden Reisezeit."

Der Versuch, öffentlich vom Südburgenland in die Landeshauptstadt zu gelangen, gleiche einer Odyssee. "Dass man schneller mit dem Zug von Wien in Salzburg ist, als vom Südburgenland in Eisenstadt ist im Jahr 2020 einfach nur peinlich für die Landespolitik. Mit NEOS im Landtag wird sich das ändern", sagte Kernbichler im Gespräch mit der APA.

Kernbichler musste auf ihrer Reise einmal in Oberwart, zweimal im niederösterreichischen Wiener Neustadt und Mattersburg umsteigen. Darin liege auch das Problem des Burgenlands versteckt, so die 27-Jährige. "Gerade für uns junge Burgenländer ist es wichtig, möglichst schnell und unkompliziert nach Eisenstadt zu kommen. Immerhin gibt es hier ja eine Fachhochschule und viele Job-Möglichkeiten."

Die Reise wird heute ab 12.30 Uhr in "Echtzeit" auf der NEOS-Facebookseite begleitet. In 3 Episoden zeigt Kernbichler auf, wie mühsam die klimafreundliche Reise durch das Bundesland sein könne. "Wenn sich an dem öffentlichen Angebot nicht bald etwas ändert, mach ich das nicht mehr. Mit dem Auto bin ich schließlich dreimal so schnell", so die NEOS Listenzweite abschließend.