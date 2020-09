Die Junge Industrie (JI) Burgenland/ Niederösterreich hat eine neue Doppelspitze für die nächsten drei Jahre. In der Sitzung am 9. September 2020 wurden Christina Glocknitzer (Seal Maker GmbH) und Steven Blaha (Blaha Büromöbel GmbH) als Vorsitzende des achtköpfigen Vorstandsteams gewählt.

Zwei Bundesländer, zwei Vorsitzende

Christina Glocknitzer (30) vertritt die Anliegen der Jungen Industrie im Burgenland, Steven Blaha (27) wird sich vorwiegend den Niederösterreich-Themen widmen und auch das Mandat im JI-Bundesvorstand annehmen. Ziel ist es, sich mit dieser Aufteilung besser für die regionalen Anliegen der Jungen Industrie einzusetzen.

Christina Glocknitzer ist Mitglied der Geschäftsführung der Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH, die in Pöttelsdorf (Bez. Mattersburg) Halbzeuge und Spezialmaschinen für die Dichtungsindustrie erzeugt. Steven Blaha ist Mitglied der Geschäftsführung der Blaha Büromöbel GmbH mit Sitz in Korneuburg. Beide sind seit März 2019 Mitglieder im Vorstandsteam der Jungen Industrie NÖ/Bgld.

„Christina Glocknitzer und Steven Blaha vereint, dass sie mittlerweile Mitglied der Geschäftsführung in einem Familienbetrieb sind und daher die Herausforderungen der jungen Unternehmergeneration aus erster Hand kennen. Im Vorstandsteam sind sie zudem durch ihr besonderes Engagement hervorgestochen. Die Junge Industrie Bgld/NÖ ist mit dieser neuen Doppelspitze bestens aufgestellt“, sagt Matthias Unger (Unger Stahlbau GmbH), bis dato Vorsitzender der Jungen Industrie NÖ/Bgld.

„Wir freuen uns auf die neue Aufgabe in der Jungen Industrie NÖ/Bgld und das in uns ausgesprochene Vertrauen. Auch wenn die Junge Industrie aktuell in puncto Veranstaltungen eingeschränkt ist, werden wir nicht leise sein. Wir freuen uns auf neue Projekte und den Austausch mit der Politik und weiteren Interessensgruppen. Wir möchten mitreden, wenn es um die Zukunft unseres Industriestandortes geht – in Krisenzeiten ist das wichtiger denn je zuvor“, so Blaha und Glocknitzer unisono.

Ihr großer Dank gilt Matthias Unger und Veronika Wüster, die sich zuletzt als Co-Vorsitzende der Jungen Industrie NÖ/Bgld engagiert hatten. „Uns ist klar, dass wir hier in große Fußstapfen treten. Wir sind jedoch zuversichtlich bei dieser neuen Aufgabe und freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam und allen Mitgliedern“, so Blaha und Glocknitzer.

Über die Junge Industrie

Die Junge Industrie ist die Interessenvertretung und Netzwerkeinrichtung der Jungunternehmerinnen und -unternehmer und jungen Führungskräfte der Industrie. Die Mitglieder sind vorwiegend Nachwuchs-Führungskräfte aus der Industrie bzw. dem industrienahen Dienstleistungsbereich im Alter von 18 bis 40 Jahren. Österreichweit zählt die Junge Industrie über 1.300 Mitglieder, in Niederösterreich und dem Burgenland rund 130.

Weitere Informationen: www.jungeindustrie.at