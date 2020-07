„Wir wollen mit dieser Entscheidung das Team stärken. Mit Julia Wagentristl haben wir eine engagierte junge Politikerin an unserer Seite, die mit mir gemeinsam eine Anlaufstelle für unsere Mitglieder sein wird“, wurde Gabi Hafner, die Landesleiterin der ÖVP-Frauen, in einer Aussendung am Freitag zitiert.

Im Burgenland gäbe es noch viel für Frauen zu tun. „Ob es jetzt um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderbetreuung oder Gendermedizin geht. Im Burgenland haben wir in vielen Bereichen Aufholbedarf“, betonte Julia Wagentristl, die die wichtige Aufgabe der Landesgeschäftsführung gerne übernimmt und sich für das Vertrauen bedankt.

„Die ÖVP Frauen möchten künftig noch mehr wichtige Frauenthemen aufgreifen und durch das verstärkte Team die Mitglieder mehr betreuen“, hielt Hafner fest und ergänzte: „Mit Wagentristl haben wir eine starke Mitstreiterin gewonnen, die sich vor allem auch durch ihre Funktion als Landtagsabgeordnete für wichtige Anliegen der Frauen einbringen wird.“