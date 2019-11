ÖVP will Gesamtplan für öffentlichen Verkehr .

Die ÖVP spricht sich für einen Gesamtplan für den öffentlichen Verkehr in Burgenland aus. Eine zentrale Rolle könne dabei der von der Volkspartei vorgeschlagene "Burgenland-Bus" spielen, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Freitag in Eisenstadt. Wichtig sei es auch, bestehende Eisenbahnlinien auszubauen. Als Vorbild nannte Steiner das Stadt-Land-Bussystem in Vorarlberg.