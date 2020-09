Doskozil zocke die Gemeinden, die Pendler und die Eigentümer von Bauplätzen ab, weil er "frisches Geld für die Wahlzuckerl" brauche, sagte Landesparteiobmann Christian Sagartz nach einer Klubsitzung vor Journalisten.

Die in der Novelle des Raumplanungsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere die Baulandmobilisierungsabgabe, halte die ÖVP für eine Verfassungsverletzung. "Wir glauben, dass das rechtlich und verfassungsrechtlich nicht in Ordnung sein kann", betonte Klubobmann Markus Ulram. So seien von der Abgabe Familien ausgenommen, die Bauplätze für Kinder bereithalten wollen - allerdings nur bis zu deren 30. Lebensjahr. Diese Altersbeschränkung sei willkürlich, sagte Sagartz.

Auch die Festlegung eines Maximalpreises sei verfassungsrechtlich bedenklich und es werde in die Gemeindeautonomie eingegriffen. Durch den per Verordnung vorgeschriebenen Maximalpreis würde Bauland in manchen Gemeinden deutlich teurer als bisher, in anderen wiederum billiger. "Das wird es so in dieser Art und Weise nicht spielen", sagte Ulram.

Stattdessen sprach sich die Volkspartei für mehr Möglichkeiten für die Gemeinden aus. Diese sollen Ackerland ankaufen, umwidmen und mit Bauzwang verkaufen können und auf diese Weise eine Mobilisierung anstoßen, meinte Ulram.