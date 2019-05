Es sei klar in der Bundes- und in der Landesverfassung sowie im Rechnungshofgesetz "festgeschrieben, dass der Prüfer, der Rechnungshof darüber zu entscheiden hat, was er braucht für seine Prüfung. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Wenn der Rechnungshof sagt, er braucht den SAP-Zugang uneingeschränkt, dann muss ihm der gewährt werden", stellte ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf fest. Die ÖVP erwarte sich, dass man hinsichtlich der Befugnisse des BLRH wieder zu dem zurückgehe, was seit 2012 ordentlich funktioniert habe.

Wolf hat einen Offenen Brief an den Direktor des Landes-Rechnungshofs geschrieben. Darin ersucht er diesen um eine Stellungnahme zu beim vergangenen Sonderlandtag von Vertretern der rot-blauen Koalition gemachten Aussagen - etwa, dass es de facto gar keine Prüfungsbehinderung gegeben habe und dass in prüfungsfreien Zeiten kein SAP-Zugang notwendig sei.

Die Landesregierung wisse seit Jahren, dass es Probleme bei der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) gegeben habe, habe aber niemandem etwas mitgeteilt. "Wenn der Rechnungshof das nicht geprüft hätte, wäre das nie zutage gekommen", meinte ÖVP-Landtagsabgeordneter Markus Ulram. Man könne nicht zulassen, dass die Regierung als geprüfte Stelle sage, was zu prüfen sei und müsse weiter darauf drängen, dass der Rechnungshof uneingeschränkten Zugang zu allen Daten habe.

Petrik (Grüne) ortet Defizit im rot-blauen Demokratieverständnis

Die Landtagssitzung zum Rechnungshof habe deutlich gemacht, "dass ein ganz großes Defizit im Verständnis der Demokratie und wie sie bei uns im Land aufgebaut ist, bei den Regierungsfraktionen herrscht" - besonders bei den Mitgliedern der Landesregierung, stellte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, fest.

"Ich wünsche mir manchmal einen Grundkurs für Regierungsmitglieder - auch für Landtagsabgeordnete, was das Wesen unserer Demokratie ist", meinte Petrik. Es gebe in der Landesregierung "so etwas wie einen Anti-Transparenzreflex" und offensichtlich "ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber dem Rechnungshof-Direktor".

Koalition weist Kritik zurück

Verwundert über die Kritik von ÖVP und Grünen in der Frage des Zugangs zum Buchhaltungssystem des Landes für den Burgenländischen Landes-Rechnungshof (BLRH) haben sich am Montag SPÖ und FPÖ gezeigt. Beide verwiesen auf einen beim Sonderlandtag am 25. April beschlossenen Abänderungsantrag. In der Präsidialkonferenz hätten auch die Vertreter der ÖVP der darin festgelegten Vorgangsweise zugestimmt.

In dem Abänderungsantrag, dem die ÖVP bei der Abstimmung im Landtag nicht zugestimmt hatte, wird die Landtagspräsidentin ersucht, "die rechtliche Zulässigkeit eines auftragsunabhängigen Zugriffes des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes auf das SAP-Buchungssystem des Amtes der Burgenländischen Landesregierung unter Beiziehung externer Experten zu prüfen". Sollte diese gegeben sein, wird die Landesregierung aufgefordert, den Zugriff auf das SAP-Buchungssystem für den BLRH zu gewährleisten.

"Entweder redet die ÖVP-Klubspitze mit ihren beiden Abgeordneten nicht mehr oder die Herren (LAbg. Christoph, Anm.) Wolf und (LAbg. Markus, Anm.) Ulram können nicht damit leben, dass alle drei Landtagsklubs für ihren Landes-Rechnungshof an einem Strang ziehen und wollen lieber politisches Kleingeld wechseln", stellten SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon und FPÖ-Klubobmann Geza Molnar fest. "Beide Varianten sprechen für sich", so die Klubchefs.