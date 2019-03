Papa-Monat: Rot-Blau will vom Bund Neuregelung .

SPÖ und FPÖ im Burgenland wünschen sich vom Bund eine Neueregelung des Papa-Monats. Ein entsprechender Entschließungsantrag läuft am Donnerstag im Landtag ein, teilten die Klubchefs beider Parteien, Ingrid Salamon (SPÖ) und Geza Molnar (FPÖ), am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Eisenstadt mit.