Partei-Bilanzen: Große Pläne, kritische Töne

Bereit für den Gemeinde-Wahlkampf fühlen sich alle Parteien, und geht‘s nach der SPÖ, könnte 2022 zugleich Neuwahlen im Bund bringen. Unschwer zu erkennen: Auch bei den Bilanz-Pressekonferenzen schenkten die Parteien einander nichts.

Die SPÖ will die Themen der Landesregierung – wie Mindestlohn, Wohnbau und Pflege – in die Gemeinden tragen. Die sukzessive Umsetzung der Pläne standen auch heuer im Fokus, wie Robert Hergovich und Roland Fürst in ihrer Bilanz betonten. Neben dem Regierungsprogramm beschäftigte das Pandemie- und Impf-Management die rote Alleinregierung; weitere Pläne verrät Landeschef Hans Peter Doskozil im BVZ-Interview (Seiten 86/87).

Zu einer Art Abrechnung mit der SPÖ wurde die Bilanz des ÖVP-Trios Christian Sagartz, Markus Ulram und Patrik Fazekas. Neben Kritik an Transparenz und Finanzen ortet man „Zentralisierung und Bevormundung“ im Land. Als Kon-trollpartei bleibe „die Hand der ÖVP aber ausgestreckt“.

Ebenso kritisch ging die FPÖ mit Alexander Petschnig und Hans Tschürtz an das abgelaufene Jahr heran: Auch sie sind für Neuwahlen im Bund; im Land sieht die FPÖ „viele Versprechungen, aber wenig Nachhaltiges“. Als Alternative nennt Petschnig den „Stabilitätskurs“ der früheren rot-blauen Landesregierung.

Man wolle sich mehr mit den eigenen Ideen beschäftigen als mit der SPÖ, meinten Regina Petrik und Wolfgang Spitzmüller bei der grünen Bilanz. Bei Transparenz oder Bodenversiegelung lasse man die Regierung trotz Fokus auf Klimaschutz und Energiewende aber nicht aus der Verantwortung.