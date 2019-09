Mit etwa 50 von ihnen sollen demnächst Detailgespräche geführt werden. Die Landesregierung hat unterdessen die Richtlinien zur Umsetzung des neuen Modells beschlossen.

In wenigen Tagen, am 1. Oktober, nehme die Pflege Service Burgenland GmbH (PSB) ihre operative Tätigkeit als zentrale Anlaufstelle für den Pflegebereich auf, so Illedits. Im Burgenland gebe es derzeit schätzungsweise 400 bis 600 Personen, die einen Angehörigen pflegen. Sie seien auch die Hauptzielgruppe für das Anstellungsmodell: "Wir wollen nicht auf den Arbeitsmarkt einwirken und Leute aus dem Arbeitsmarkt dezidiert herausholen", sagte Illedits.

Pflegende Angehörige könnten in Zukunft ein Dienstverhältnis eingehen und seien dadurch ins Sozialsystem integriert. Die Kosten für die erforderliche Ausbildung - die Basisausbildung umfasst 100 Stunden, darüber hinaus könne auch die Ausbildung zur Heimhilfe absolviert werden - trage das Land. Betroffene hätten somit auch nach dem Ende des Dienstverhältnisses die Chance, einen neuen Beruf im Pflegebereich auszuüben, "wenn sie das können, wenn sie das wollen", stellte der Soziallandesrat fest.

Rund 13 Millionen Euro für das Pflegemodell

Das Modell ermöglicht die Anstellung pflegender Angehöriger im Ausmaß von 20, 30 oder 40 Wochenstunden. Als Hauptzielgruppe sehe man bei diesem Anstellungsmodell Angehörige von pflegebedürftigen Personen der Pflegestufe 3 bis 5, erläuterte der Geschäftsführer der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.), Harald Keckeis. Aber es gebe auch nach oben Möglichkeiten, wenn sich Menschen einer höheren Pflegestufe von Angehörigen zu Hause betreuen lassen möchten. Pflegende Angehörige, die bereits in Pension sind, gehen kein Dienstverhältnis mit der Pflege Service Burgenland GmbH ein. Hier gebe es die Möglichkeit, eine Förderung zu bekommen, die über das Land abgewickelt wird, so Keckeis. Der KRAGES-Chef leitet bis zur Bestellung des eines Geschäftsführers auch die PSB.

Im Endausbau sollte sich das neue Pflegemodell mit rund 13 Millionen Euro im Budget niederschlagen, rechnete Illedits. Dies wäre dann der Fall, wenn sich alle in Frage kommenden pflegenden Angehörigen anstellen lassen würden. Man werde im nächsten Jahr jedoch "nicht mehr als drei, vier Millionen ins Budget nehmen müssen". Für kommendes Jahr rechne man mit rund 300 Personen, dabei seien auch bereits Ersatzlösungen im Fall von Urlaubs- und Krankenstandszeiten berücksichtigt.

In der Vorwoche hat der Burgenländische Landtag das Sozialhilfegesetz beschlossen, in dem das neue Pflegemodell festgeschrieben wurde. Am 17. Oktober steht das Sozialeinrichtungsgesetz, das den Betrieb von Pflege- und Betreuungseinrichtungen neu regelt, zur Beschlussfassung an. Damit sei die rechtliche Basis für das Abstellungsmodell geschaffen, so der Landesrat.