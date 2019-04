Im Burgenland soll ab dem kommenden Schuljahr eine freiwillige Englischstunde in Volksschulen angeboten werden. "Globalisierung und Digitalisierung verändern die Welt, hier muss die Schule auch nachziehen", sagte die burgenländische Landesrätin für Bildung, Jugend und Familie, Daniela Winkler (SPÖ) am Donnerstag vor Journalisten in Eisenstadt.

Für die beruflichen Chancen seien Englischkenntnisse "enorm wichtig". Da das Burgenland im bundesweiten Vergleich hier jedoch lediglich im Mittelfeld liege, wolle man den Englischunterricht stärken. Mit einer zusätzlichen freien Englischstunde sollen bereits in der Volksschule Grundkenntnisse der Sprache vermittelt werden. "Wir wollen so viele Kinder wie möglich motivieren", unterstrich die Landesrätin. Der Unterricht soll Englisch spielerisch und integrativ vermitteln.

Projektleiterin Petra Weinhäusel erklärte, dass das Angebot ab zwölf Schülern wahrgenommen werden kann. Bei weniger Schülern sei das Angebot klassenübergreifend und könne in einigen Fällen sogar regionalübergreifend sein. "Ab der zweiten Grundstufe gibt es bereits eine verbindliche Englischstunde, die freiwillige Englischstunde wird zusätzlich angeboten", fügte sie hinzu.

Das Angebot soll flächendeckend im gesamten Burgenland zur selben Zeit starten. "Dafür brauchen wir zusätzliche ausgebildete Pädagogen und entsprechende Materialien", so Winkler. Um den Bedarf abzudecken, würden darum "30 Vollbeschäftigungsäquivalente" benötigt. Die Ausschreibung für die Lehrer soll am 25. April starten.

Mit den Ausschreibungen suche man besonders Menschen mit Zusatzkenntnissen, wie Muttersprachler und Lehrer, die während ihres Studiums ein Auslandssemester absolviert, oder ihre Diplomarbeit auf Englisch verfasst haben. "Wir wollen so jungen burgenländischen Lehrern eine Anstellung ermöglichen", sagte Jürgen Neuwirth, der Leiter des Pädagogischen Dienstes der Bildungsdirektion Burgenland.

Die Lehrerfortbildung und Ausbildung sei ebenfalls für das Schuljahr 2019/2020 geplant. Da zeitgleich die Kurse bereits anlaufen sollen, soll besonders auf bestehende Lehrkräfte oder Personen mit bereits vorhandenen Kompetenzen zugegriffen werden. "Wir streben darum auch eine Fort- und Ausbildung der bestehenden Lehrkräfte an", sagte Neuwirth.

Über die Kosten könne man erst nach der Anmeldung der Schüler klare Auskünfte geben. Für das Schuljahr 2019/2020 schätzte Winkler diese auf rund 1,8 Millionen Euro.