Preise der Impflotterie verlost

Verlost wurden unter anderem ein VW Golf GTI, ein HYUNDAI Ioniq 5 und ein MINI Cooper Cabrio, 15 eBikes, attraktive Technik-Preise sowie Eintrittskarten für Kultur- und Tourismusangebote im Burgenland. Die Losnummern sämtlicher GewinnerInnen sind ab 11.11., 19.00 Uhr, online unter www.burgenlandimpft.at abrufbar.

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil war die Impfkampagne ein voller Erfolg: „Ich bin überzeugt, dass die COVID-19-Schutzimpfung derzeit der einzige wirksame Schutz gegen eine schwere Corona-Erkrankung ist. Daher haben wir uns im Burgenland zum Ziel gesetzt, die Impfquote weiter zu steigern. Dazu haben wir mit der Impflotterie und einem breiten, niederschwelligen Impf- und Aufklärungsangebot ein Maßnahmenpaket umgesetzt, das sich auf ganzer Linie bewährt hat. Aus meiner Sicht ist das eine großartige Bestätigung, dass man mit einer Politik der positiven Anreize in Sachen Covid-19-Bekämpfung weiterkommt als mit Schikanen und Drohungen.“

Das Burgenland hat sich mit der Impflotterie das Ziel von 10.000 zusätzlichen Erststichen gesetzt und dieses mit am heutigen Tag exakt 12.911 Erststichen übererfüllt. Die Impfquote konnte mittlerweile auf mehr als 82 Prozent der impfbaren Bevölkerung und rund 74 Prozent der Gesamtbevölkerung bezogen auf Erststiche angehoben werden. Die endgültige Zahl der TeilnehmerInnen zur Impflotterie beträgt mit Stand 24 Uhr von gestern auf heute 115.122, was mehr als der Hälfte der geimpften BurgenländerInnen entspricht. „Ich bin stolz und dankbar für den Zusammenhalt im Burgenland und für das Verantwortungsbewusstsein, das die Menschen in unserem Bundesland an den Tag legen. Damit werden wir auch weiter gut durch diese Krise kommen“, ist LH Doskozil überzeugt.

Drei HauptgewinnerInnen wurden bereits verständigt

Die Erreichung des Impfziels war zentrale Voraussetzung für den Start der großen burgenländischen Impflotterie, bei der 1.000 Sachpreise verlost wurden. Die Verlosung fand heute, am 11.11., durch die Österreichischen Lotterien in deren Zentrale in Wien unter Aufsicht des Notars Mag. Klaus Berger statt. Sämtliche gezogenen Losnummern sind ab 19.00 Uhr online unter www.burgenlandimpft.at abrufbar. Die GewinnerInnen werden zudem ab morgen per eMail verständigt. Um einen Gewinn geltend zu machen, ist die Erbringung eines Impfnachweises durch einen digitalen Nachweis des COVID-19-Impfzertifikates bzw. des Grünen Passes bis 3.12.2021 erforderlich. Die drei HauptgewinnerInnen, die sich in absteigender Reihenfolge eines der angebotenen Autos aussuchen dürfen, wurden mittlerweile auch namentlich eruiert und vorab informiert.

Es sind:

1. Helga Javorits, Oberwart

2. Michael Müller, Winden

3. Patrick Kröss, Oggau