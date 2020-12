"Wir bündeln die Kräfte, um das Burgenland international noch besser vermarkten zu können", betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Kern der Novelle sei die Reduktion der derzeit 15 Tourismusverbände auf drei für Norden, Mitte und Süden.

Gemeinsam mit Maßnahmen wie der Ausweitung des Burgenland-Bonustickets bis Ende Februar 2021 und der Corona-Stornoversicherung ergebe das ein "Kraftpaket", das dem burgenländischen Tourismus kurz- und langfristig den Rücken stärken werde, sagte Doskozil. Die Burgenland Tourismus GmbH werde in der neuen Struktur weiter für die Umsetzung des landesweiten Marketings zuständig sein und die strategische Gesamtsteuerung übernehmen. Die drei Verbände sollen sich auf die Entwicklung lokaler und regionaler Tourismusprodukte konzentrieren und dabei gezielt auf die Erfordernisse der jeweiligen Region eingehen.

Der Tourismus sei einer der wichtigsten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsmotoren im Burgenland. "Deshalb ist jeder Euro, den wir für Initiativen wie das Bonusticket in die Hand nehmen, gut investiertes Geld - weil wir damit das Siebenfache an regionaler Wertschöpfung auslösen", so Doskozil.

Für das Tourismusgesetz sei eine großzügige Übergangsfrist vorgesehen, in der Gemeinden die Anteile kommunaler Tourismusbetriebs-GmbHs von den Tourismusverbänden übernehmen können, erläuterte SPÖ-Tourismussprecher Gerhard Hutter: "Es wird eine ausreichende Frist zur Auflösung bis längstens 30. Juni 2021 eingeräumt, bis zu der die betroffenen Gemeinden die Übertragung der Anteile vornehmen können."